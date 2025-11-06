Podle jeho vyjádření jsou ruské síly a zařízení v této oblasti schopny provést testy v krátkém časovém horizontu. Bělousov vystoupil na poradě prezidenta Vladimira Putina se stálými členy bezpečnostní rady, kde šéf Kremlu pověřil ministerstva a úředníky, aby připravili návrhy na možné zahájení prací spojených s testováním jaderných zbraní.
Putin zároveň zdůraznil, že Rusko se nadále hodlá řídit zákazem jaderných testů – ovšem pouze do té doby, dokud jej budou dodržovat i ostatní mocnosti. Prohlášení přichází krátce poté, co americký prezident Donald Trump uvedl, že Spojené státy plánují obnovit testování jaderných zbraní, čímž by ukončily desítky let trvající moratorium. Washington zároveň obvinil Rusko, Čínu a Pákistán z tajných zkoušek.
Zdroj: Newsweek (USA)