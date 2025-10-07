Jedním z klíčových je ruský padákový systém „Dalnoljot“ umožňující seskoky z výšky až 8 000 metrů s dosahem až 80 kilometrů – to by umožnilo tajné infiltrace výsadků hluboko do území ostrova.
Dokumenty uvádějí, že některé fáze dohody – návrh technických specifikací a výroba vybavení – jsou již dokončeny, a že Rusko plánuje výcvik čínských jednotek přímo v Číně.
Tchaj-wan v dokumentech není přímo jmenován, nicméně z kombinace položek a taktiky odborníci usuzují, že všechny kroky směřují k posílení schopností operovat vzdušně proti ostrovu. Pokud by Čína dokázala techniku a výcvik účinně integrovat, mohla by významně zrychlit schopnost provádět vojenské operace s výsadkem.
Zdroj: CNN (USA)