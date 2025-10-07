natoaktual.cz

    Uniklé dokumenty ukazují na ruskou pomoc Číně s přípravou invaze na Tchaj-wan

    7. října 2025  17:24
    Rusko údajně pomáhá Číně připravit invazi na Tchaj-wan, vyplývá z uniklého videomateriálu CNN založeného na tajných dokumentech. Dokumenty podle analýzy ukazují, že Moskva by Číně mohla dodat vybavení pro výsadkové operace: výsadkové transportéry, speciální padáky pro seskok z velké výšky a další techniku.  

    Cvičení ozbrojených sil Tchaj-wanu proti možné čínské invazi | foto: @MoNDefense

    Jedním z klíčových je ruský padákový systém „Dalnoljot“ umožňující seskoky z výšky až 8 000 metrů s dosahem až 80 kilometrů – to by umožnilo tajné infiltrace výsadků hluboko do území ostrova.

    Dokumenty uvádějí, že některé fáze dohody – návrh technických specifikací a výroba vybavení – jsou již dokončeny, a že Rusko plánuje výcvik čínských jednotek přímo v Číně.

    Tchaj-wan v dokumentech není přímo jmenován, nicméně z kombinace položek a taktiky odborníci usuzují, že všechny kroky směřují k posílení schopností operovat vzdušně proti ostrovu. Pokud by Čína dokázala techniku a výcvik účinně integrovat, mohla by významně zrychlit schopnost provádět vojenské operace s výsadkem.

    Zdroj: CNN (USA)

    vst; natoaktual.cz

