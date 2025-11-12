natoaktual.cz

Nové factboxy

Víte, k čemu slouží Parlamentní
hromáždění NATO?

  • natoaktual.cz
  • Zpravodajství
  • Informační centrum o NATO
  • nato.idnes.cz
    •

    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Rusko láká Indy pod falešnou záminkou do války na Ukrajině

    12. listopadu 2025  19:15
    Desítky indických rodin žádají vládu v Dillí, aby pomohla jejich příbuzným uvězněným v Rusku. Mnoho mladých mužů odcestovalo legálně – často na studentská víza – s příslibem práce, kterou jim zprostředkovali prostředníci.  

    Ukrajina v říjnu zadržela indického muže, který bojoval v ruských řadách | foto: @DefenceU

    Po příjezdu však byli donuceni podepsat smlouvy v ruštině, které nerozuměli, a následně posláni na frontu na Ukrajině. Indické ministerstvo zahraničí potvrdilo, že s ruskými jednotkami bojuje nejméně 44 Indů, z nichž několik padlo.

    Případ studenta Sonua Kumara, jehož tělo bylo po dvou týdnech nalezeno těžce popálené, se stal symbolem zneužívání indických občanů v ruské válečné mašinérii.

    Podle indických i západních expertů Kreml čelí akutnímu nedostatku vojáků a vytváří síť, která verbuje lidi z chudších regionů Asie. Nábor je často maskován jako pracovní nabídka, ale po příjezdu jsou muži nuceni bojovat s minimálním výcvikem.

    Vyšetřování indické ústřední zpravodajské služby odhalilo v roce 2024 organizovanou skupinu převaděčů s vazbami v Dubaji i Moskvě. „Žijeme v moderním světě – nezáleží, jestli jedete vlakem, letadlem nebo jdete pěšky do náborového centra. Nezáleží, zda žijete v Číně, Kazachstánu nebo Indii. Obě strany – Ukrajina i Rusko – trpí nedostatkem lidské síly, a proto verbují bojovníky ze zahraničí, i když jejich způsoby využití těchto mužů se liší,“ řekl Yohann Michel, výzkumník z Institutu strategických a obranných studií v Lyonu.

    „Cizinci se používají k postupu vpřed a k upevnění pozic ruské armády. Pohybují se po skupinách o jednom až třech lidech. Infiltrovávají se a odhalují ukrajinské pozice tím, že jsou sami ostřelováni. Často jsou zabiti, ale i tak to pro Rusy představuje zisk,“ dodal Michel.

    Tragédie má i právní rozměr. Ukrajina v říjnu zajala dvaadvacetiletého Inda, který se přidal k ruské armádě výměnou za svobodu poté, co byl obviněn z drogového deliktu. „Znovu důrazně vyzýváme všechny indické občany, aby se zdrželi nabídek ke službě v ruské armádě, protože jsou spojeny s vážným ohrožením a rizikem pro život,“ uvedl v září mluvčí indického ministerstva zahraničí.

    Moskva podle expertů zneužívá ekonomickou nejistotu a zoufalství cizinců, aby si opatřila lidské zdroje určené k nasazení bez ohledu na ztráty pro dlouhou válku, kterou sama rozpoutala.

    Zdroj: France 24(Francie)

    vst; natoaktual.cz

    Barista i záchranář u kanónu

    Říjen 2019

    Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

    Dny NATO v Ostravě

    Září 2019

    Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

    Továrna na instruktory

    Červenec 2019

    Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

    Mraky prachu, vedro a léčky

    Červen 2019

    Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

    Partneři portálu

    NATO PDD iDnes.cz Newton Media