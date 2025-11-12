Po příjezdu však byli donuceni podepsat smlouvy v ruštině, které nerozuměli, a následně posláni na frontu na Ukrajině. Indické ministerstvo zahraničí potvrdilo, že s ruskými jednotkami bojuje nejméně 44 Indů, z nichž několik padlo.
Případ studenta Sonua Kumara, jehož tělo bylo po dvou týdnech nalezeno těžce popálené, se stal symbolem zneužívání indických občanů v ruské válečné mašinérii.
Podle indických i západních expertů Kreml čelí akutnímu nedostatku vojáků a vytváří síť, která verbuje lidi z chudších regionů Asie. Nábor je často maskován jako pracovní nabídka, ale po příjezdu jsou muži nuceni bojovat s minimálním výcvikem.
Vyšetřování indické ústřední zpravodajské služby odhalilo v roce 2024 organizovanou skupinu převaděčů s vazbami v Dubaji i Moskvě. „Žijeme v moderním světě – nezáleží, jestli jedete vlakem, letadlem nebo jdete pěšky do náborového centra. Nezáleží, zda žijete v Číně, Kazachstánu nebo Indii. Obě strany – Ukrajina i Rusko – trpí nedostatkem lidské síly, a proto verbují bojovníky ze zahraničí, i když jejich způsoby využití těchto mužů se liší,“ řekl Yohann Michel, výzkumník z Institutu strategických a obranných studií v Lyonu.
„Cizinci se používají k postupu vpřed a k upevnění pozic ruské armády. Pohybují se po skupinách o jednom až třech lidech. Infiltrovávají se a odhalují ukrajinské pozice tím, že jsou sami ostřelováni. Často jsou zabiti, ale i tak to pro Rusy představuje zisk,“ dodal Michel.
Tragédie má i právní rozměr. Ukrajina v říjnu zajala dvaadvacetiletého Inda, který se přidal k ruské armádě výměnou za svobodu poté, co byl obviněn z drogového deliktu. „Znovu důrazně vyzýváme všechny indické občany, aby se zdrželi nabídek ke službě v ruské armádě, protože jsou spojeny s vážným ohrožením a rizikem pro život,“ uvedl v září mluvčí indického ministerstva zahraničí.
Moskva podle expertů zneužívá ekonomickou nejistotu a zoufalství cizinců, aby si opatřila lidské zdroje určené k nasazení bez ohledu na ztráty pro dlouhou válku, kterou sama rozpoutala.
