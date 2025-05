IISS ve zprávě uvedlo, že schopnost Ruska ohrozit Alianci závisí na dosažení příměří na Ukrajině. Hrozba dalšího konfliktu je větší, pokud by Spojené státy americké pod vedením prezidenta Donalda Trumpa prosadily rychlý konec války a následné oslabení NATO stažením amerických vojenských jednotek z Evropy.

Navzdory obrovským ztrátám na Ukrajině Rusko podle expertů rychle obnovuje své vojenské kapacity. Koncem roku 2022 tehdejší ruský ministr obrany Sergej Šojgu přislíbil rozsáhlé reformy vojenských struktur, modernizaci a růst počtu vojáků. Tyto kroky jsou postupně plněny a mohly by Rusku umožnit snazší přípravu na novou ofenzivu v příštích letech. Odhady odborníků se ale liší v tom, jak rychle bude Rusko schopno se zotavit z války na Ukrajině natolik, aby zahájilo další konflikt. Dánské a estonské zpravodajské služby varují, že by mohlo být Rusko připraveno k dalšímu útoku v rozsahu pěti až deseti let, a pokud by NATO působilo rozděleně či oslabeně, mohlo by být ochotnější použít vojenskou sílu v regionálním konfliktu proti jedné nebo více evropským zemím Aliance. Toto tvrzení podkládá i nová studie IISS.

Obavy z budoucí agrese Moskvy posiluje i fakt, že Trumpovo chování podrývá důvěru v obranu NATO. Aliance proto čelí naléhavé potřebě zvyšovat výdaje na obranu a připravit se na možnou ruskou hrozbu v dalších letech i bez USA.

Zdroj: Newsweek (USA)