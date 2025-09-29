Plavidlo patří pod vysoce utajované Ředitelství pro hlubokomořský výzkum (GUGI). Jantar je schopný sledovat vojenskou i civilní komunikaci, narušovat kabely nebo na ně umisťovat výbušniny.
Loď zřejmě označuje místa, kde by narušení způsobilo největší škody. Přesné mapy evropských energetických a komunikačních sítí by poskytly Moskvě výhodu v případě, že by se rozhodla vést válku proti evropským státům.
„Pokud by se napětí nebezpečně vystupňovalo, Rusko by mohlo zhasnout světla a vypnout naše energetické a komunikační systémy, čímž by podkopalo politickou vůli i soudržnost společnosti a doufalo, že tím zabrání přerůstání konfliktu ve skutečnou válku,“ uvedl bývalý britský námořní přidělenec v Rusku kapitán David Fields.
Zdroj: The Kyiv Independent (Ukrajina)