    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Rusko mapuje evropské podmořské kabely

    29. září 2025  17:13
    Satelitní data odhalila ruskou špionážní loď Jantar u klíčové infrastruktury v evropských mořích.  

    Flotila ruských plavidel na cestě Barentsovým mořem | foto: Forsvaret

     Plavidlo patří pod vysoce utajované Ředitelství pro hlubokomořský výzkum (GUGI). Jantar je schopný sledovat vojenskou i civilní komunikaci, narušovat kabely nebo na ně umisťovat výbušniny.

    Loď zřejmě označuje místa, kde by narušení způsobilo největší škody. Přesné mapy evropských energetických a komunikačních sítí by poskytly Moskvě výhodu v případě, že by se rozhodla vést válku proti evropským státům.

    „Pokud by se napětí nebezpečně vystupňovalo, Rusko by mohlo zhasnout světla a vypnout naše energetické a komunikační systémy, čímž by podkopalo politickou vůli i soudržnost společnosti a doufalo, že tím zabrání přerůstání konfliktu ve skutečnou válku,“ uvedl bývalý britský námořní přidělenec v Rusku kapitán David Fields.

    Zdroj: The Kyiv Independent (Ukrajina)

    asš; natoaktual.cz

