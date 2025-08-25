Zprávy z pobaltských zemí, Finska, Polska a Švédska ukazují, že v posledních měsících zesílilo elektronické rušení, které se časově shoduje s rozšiřováním ruských systémů elektronického boje podél západní hranice Ruska a v oblasti Baltského moře.
Estonský regulační úřad pro komunikace uvedl, že až 85 procent letů v zemi zaznamenalo výpadky signálu a přibývá i případů falešného určování polohy. V červenci Litva obvinila Rusko z organizovaného zvyšování rušicích aktivit a oznámila, že počet incidentů vzrostl 22násobně oproti předchozímu roku.
Podle investigativního serveru Tochnyi odhalily satelitní snímky z poloviny srpna výstavbu kruhového anténního pole u Čerňachovska v ruské Kaliningradské oblasti, asi 25 kilometrů od polských hranic. Analytici se domnívají, že by zařízení mohlo sloužit k monitorování komunikace NATO ve východní Evropě a v Baltském moři, umožnit spojení s ponorkami v Baltském moři či severním Atlantiku a usnadnit pasivní sběr zpravodajských informací. ISW upozorňuje, že Rusko nyní využívá technologie elektronického boje zdokonalené během války proti Ukrajině přímo proti členským státům NATO.
Zdroj: United24(Ukrajina)