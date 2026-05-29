    Ruský dron zasáhl obytnou budovu v Rumunsku

    29. května 2026  21:46
    Ruský dron zapojený do nočního útoku na Ukrajinu zasáhl obytnou budovu v rumunském městě Galați.  

    Rumunská jednotka protivzdušné obrany | foto: Judit Cseszregi

    Při incidentu byli zraněni dva lidé. Rumunsko, které je členskou zemí Severoatlantické aliance, útok ostře odsoudilo a označilo ho za závažnou eskalaci ze strany Moskvy.

    Rumunské ministerstvo zahraničí si kvůli incidentu předvolalo ruského velvyslance. Rumunská ministryně zahraničí Oana Țoiu uvedla, že Bukurešť oznámí další diplomatické kroky vůči Rusku a bude jednat i o postupu na evropské úrovni, včetně možných sankcí. Ministerstvo zároveň požádalo NATO o urychlení dodávek prostředků na ochranu proti dronům a incident označilo za „závažné porušení mezinárodního práva“.

    Podle rumunského ministerstva obrany byl dron sledován radarem ještě předtím, než narazil do střechy obytné budovy. Náraz způsobil požár, zranil dva lidi a vedl k evakuaci několika obyvatel. Rumunská armáda uvedla do pohotovosti dvě stíhačky F-16 a vrtulník, zatímco lidé v ohrožených oblastech dostali nouzová varování.

    Zdroj: The Guardian (Velká Británie)

    aam; natoaktual.cz

