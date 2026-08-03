Podle vyšetřování stanice BBC dorazil do hlavního města Bamaka konvoj obrněných vozidel zahrnující transportéry BTR-82A, bojová vozidla pěchoty BMP-3, vozidla Tigr a čínské obrněnce VP11. Plavidlo vyplulo z ruského Baltijska a náklad vyložilo v tožském přístavu Lomé, odkud byla technika přepravena do Mali.
Dodávky zbraní podle BBC ukazují rostoucí podporu Kremlu malijskému režimu, který čelí ofenzívě povstaleckých sil. Proti vládním jednotkám postupuje koalice tuarežských bojovníků a džihádistická skupina Džamá’at Nusrat al-Islám wal-Muslimín (JNIM), které se podařilo ovládnout významná území na severu země. Zásilka přichází v době, kdy malijská armáda utrpěla těžké ztráty poté, co ji podle dřívějších zpráv příslušníci ruského takzvaného Afrického sboru opustili přímo na bojišti.
Analýza satelitních snímků a dat o námořní dopravě podle BBC naznačuje, že ruský přístav Baltijsk slouží jako tranzitní centrum pro vývoz vojenského materiálu do západní Afriky. Situace v regionu Sahelu tak zůstává velmi nestabilní a pokračující boje i zahraniční podpora jednotlivých aktérů zvyšují riziko další eskalace konfliktu.
Zdroj: Militarnyj (Ukrajina)