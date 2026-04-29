„NATO má impozantní síly. Budeme mít úplnou kontrolu nad vzduchem,“ uvedl s odkazem na moderní letouny páté generace a schopnosti multidoménových operací, které propojují vzdušné, námořní i kybernetické prostředky.
Jeho vyjádření přichází v době rostoucích obav z eskalace v oblasti Baltského moře, podle Sandvika je však Rusko omezeno válkou na Ukrajině a jeho pozemní síly utrpěly značné ztráty. „Putin není schopen vyhrát na Ukrajině. Proti NATO nebude mít šanci,“ řekl. „Musíme posílit naši průmyslovou kapacitu… a podpořit Ukrajinu, abychom zastavili Putina na Ukrajině,“ dodal.
Norsko se podle něj soustředí především na severní oblast a severní Atlantik, kde sleduje ruské námořní aktivity a chrání podmořskou infrastrukturu. Země zároveň rozvíjí spolupráci se spojenci a podporuje Ukrajinu, přičemž ochrana severního křídla NATO zůstává její hlavní prioritou. „Jsme očima a ušima NATO na severu,“ uvedl Sandvik.
Zdroj: TPV World (Polsko)