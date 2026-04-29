Víte, k čemu slouží Parlamentní
hromáždění NATO?

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Rusko by proti NATO nemělo šanci, míní norský ministr obrany

    29. dubna 2026  20:14
    Norský ministr obrany Tore Sandvik uvedl, že Rusko by v případném střetu nemělo proti Severoatlantické alianci šanci.  

    Americká námořní pěchota na cvičení Cold Response v Norsku | foto: DVIDS

    „NATO má impozantní síly. Budeme mít úplnou kontrolu nad vzduchem,“ uvedl s odkazem na moderní letouny páté generace a schopnosti multidoménových operací, které propojují vzdušné, námořní i kybernetické prostředky.

    Jeho vyjádření přichází v době rostoucích obav z eskalace v oblasti Baltského moře, podle Sandvika je však Rusko omezeno válkou na Ukrajině a jeho pozemní síly utrpěly značné ztráty. „Putin není schopen vyhrát na Ukrajině. Proti NATO nebude mít šanci,“ řekl. „Musíme posílit naši průmyslovou kapacitu… a podpořit Ukrajinu, abychom zastavili Putina na Ukrajině,“ dodal.

    Norsko se podle něj soustředí především na severní oblast a severní Atlantik, kde sleduje ruské námořní aktivity a chrání podmořskou infrastrukturu. Země zároveň rozvíjí spolupráci se spojenci a podporuje Ukrajinu, přičemž ochrana severního křídla NATO zůstává její hlavní prioritou. „Jsme očima a ušima NATO na severu,“ uvedl Sandvik.

    Zdroj: TPV World (Polsko)

    vst; natoaktual.cz

