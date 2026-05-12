Tábory jsou oficiálně dobrovolné, podle svědectví rodičů však školy a úřady často vyvíjejí tlak na účast studentů. Některým rodinám bylo údajně naznačeno, že odmítnutí může mít dopad na další studium. „Ty děti, které nechtěly jet, byly podrobně sledovány a vystaveny nátlaku. Rodiče byli zváni na pohovory; děti si zvali do samostatné místnosti a ptali se jich, proč nechtějí jet a jaké mají názory,“ řekla matka jednoho ze studentů, který se tábora účastnil.
Účastníci ve věku kolem 16 až 17 let se během několikadenních kurzů učí zacházet se zbraněmi, poskytovat první pomoc nebo fungovat v podmínkách chemického či biologického ohrožení. Vyšetřování uvádí, že část absolventů těchto center později bojovala a zemřela na frontě na Ukrajině. Síť center Avangard vznikla v roce 2019 za podpory tehdejšího ministra obrany Sergeje Šojgua a prezidenta Vladimira Putina.
Vedle center Avangard Rusko rozšiřuje také síť mládežnických center Voin, která fungují i na okupovaných ukrajinských územích. Podle ukrajinských právníků jsou děti v některých případech nuceny k účasti pod hrozbou odebrání rodičovských práv či umístění do internátních škol. Organizace zabývající se lidskými právy označují tyto praktiky za možné porušování práv dětí a válečné zločiny.
Zdroj: TPV World (Polsko)