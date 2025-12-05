Oba muži měli do země dorazit na jaře a v létě roku 2025 prostřednictvím přístavů v Torquay, Middlesbrough a Grangemouth na severovýchodě Anglie.
Zdroj z britského ministerstva obrany uvedl, že muži byli napojeni na vojenské a zpravodajské struktury prezidenta Vladimira Putina. Do země se údajně dostali tajně a využili komerční námořní trasy, čímž se vyhnuli přísně sledovaným hraničním kontrolám. Lodě, kterými cestovali, nenesly ruskou vlajku ani nepatřily mezi známou stínovou flotilu Kremlu, což výrazně snižovalo riziko, že upoutají pozornost úřadů.
Jeden z podezřelých měl vstoupit do Velké Británie přes Torquay na jihozápadě po cestě z Finska. Druhý měl údajně cestovat z Kaliningradu a do země vstoupit přes přístavy v Middlesbrough a následně v Grangemouthu. Po pobytu ve skladu v Grangemouthu se přesunul také do Falkirku, kde navštívil místní retailový park.
Oba britské doky, Middlesbrough i Grangemouth, byly nedávno označeny britským ministerstvem obrany jako potenciální lokality pro výstavbu budoucích britských zbrojovek.
Zdroj: Fox News (USA)