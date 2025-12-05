natoaktual.cz

Nové factboxy

Víte, k čemu slouží Parlamentní
hromáždění NATO?

  • natoaktual.cz
  • Zpravodajství
  • Informační centrum o NATO
  • nato.idnes.cz
    •

    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Ruští špioni pronikli do Británie na nákladních lodích

    5. prosince 2025  14:42
    Podle zpráv zřejmě pronikli dva údajní ruští špioni tajně do Velké Británie na nákladních lodích a následně se pohybovali v blízkosti klíčových vojenských základen a kritické vládní infrastruktury.  

    ilustrační foto. | foto: thetigersfft.co.uk

    Oba muži měli do země dorazit na jaře a v létě roku 2025 prostřednictvím přístavů v Torquay, Middlesbrough a Grangemouth na severovýchodě Anglie.

    Zdroj z britského ministerstva obrany uvedl, že muži byli napojeni na vojenské a zpravodajské struktury prezidenta Vladimira Putina. Do země se údajně dostali tajně a využili komerční námořní trasy, čímž se vyhnuli přísně sledovaným hraničním kontrolám. Lodě, kterými cestovali, nenesly ruskou vlajku ani nepatřily mezi známou stínovou flotilu Kremlu, což výrazně snižovalo riziko, že upoutají pozornost úřadů.

    Jeden z podezřelých měl vstoupit do Velké Británie přes Torquay na jihozápadě po cestě z Finska. Druhý měl údajně cestovat z Kaliningradu a do země vstoupit přes přístavy v Middlesbrough a následně v Grangemouthu. Po pobytu ve skladu v Grangemouthu se přesunul také do Falkirku, kde navštívil místní retailový park.

    Oba britské doky, Middlesbrough i Grangemouth, byly nedávno označeny britským ministerstvem obrany jako potenciální lokality pro výstavbu budoucích britských zbrojovek.

    Zdroj: Fox News (USA)

    aam; natoaktual.cz

    Barista i záchranář u kanónu

    Říjen 2019

    Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

    Dny NATO v Ostravě

    Září 2019

    Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

    Továrna na instruktory

    Červenec 2019

    Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

    Mraky prachu, vedro a léčky

    Červen 2019

    Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

    Partneři portálu

    NATO PDD iDnes.cz Newton Media