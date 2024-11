„Ruské sabotážní akce proti západním cílům by nakonec mohly přimět Severoatlantickou alianci ke zvážení aktivace článku 5 o kolektivní obraně Severoatlantické smlouvy,“ poznamenal Kahl. „Zvyšování ruského vojenského potenciálu znamená, že vojenská konfrontace mezi NATO a Ruskem se pro Kreml stává možností,“ dodal šéf BND Kahl.

NATO a západní zpravodajské služby dlouhodobě varují, že za rostoucím počtem nepřátelských aktivit v euroatlantickém prostoru stojí Moskva, která však všechna obvinění popírá. Podle odhadů expertů BND vysocí představitelé ruského ministerstva obrany pochybují o tom, že by byl článek 5 Severoatlantické smlouvy skutečně aktivován.

Pokud by Rusko zaútočilo na jednoho či více spojenců NATO, cílem by podle Kahla nebylo získání rozsáhlých území. Místo toho by šlo o testování hranic nastavených Západem a o pokus rozbít jednotu Západu i samotného NATO jako obranné aliance.

„Z pohledu Ruska by toho mohlo být dosaženo ve chvíli, kdy by článek 5 v případě ruského útoku nebyl uplatněn,“ prohlásil Kahl.

Zdroj: Reuters (Velká Británie)