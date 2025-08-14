Co psala světová média o Severoatlantické alianci

Rusko a Bělorusko uspořádají první cvičení Zapad od invaze na Ukrajinu

14. srpna 2025  22:10
Rusko a Bělorusko provedou 12.–16. září zmenšenou verzi pravidelných manévrů Zapad, poprvé od zahájení ruské invaze na Ukrajinu v roce 2022.  

Tábor ruských invazních vojsk v Bělorusku | foto: sociální média/@SESU_UA

 Podle běloruského ministerstva obrany má cvičení prověřit připravenost obou zemí a zahrne scénáře obranného boje, protivzdušnou obranu, odrážení průniků i podporu taktického letectva.

Na manévrech se má podílet asi 13 tisíc vojáků, výrazně méně než zhruba 200 tisíc v roce 2021. Minsk snížení počtu účastníků označil za projev mírumilovné pozice a uvedl, že akce proběhne hlouběji na běloruském území. Podle Kyjeva ale může sloužit jako zástěrka pro přípravu nového útoku z Běloruska. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v dubnu řekl: „Takto obvykle začínají nový útok.“

Bělorusko pozvalo pozorovatele z devíti členských států NATO, aby se seznámili s průběhem cvičení. Země už v roce 2022 umožnila Rusku využít své území k útoku na Ukrajinu.

Zdroj: The Moscow Times(Nizozemsko)

vst; natoaktual.cz

