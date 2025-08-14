Podle běloruského ministerstva obrany má cvičení prověřit připravenost obou zemí a zahrne scénáře obranného boje, protivzdušnou obranu, odrážení průniků i podporu taktického letectva.
Na manévrech se má podílet asi 13 tisíc vojáků, výrazně méně než zhruba 200 tisíc v roce 2021. Minsk snížení počtu účastníků označil za projev mírumilovné pozice a uvedl, že akce proběhne hlouběji na běloruském území. Podle Kyjeva ale může sloužit jako zástěrka pro přípravu nového útoku z Běloruska. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v dubnu řekl: „Takto obvykle začínají nový útok.“
Bělorusko pozvalo pozorovatele z devíti členských států NATO, aby se seznámili s průběhem cvičení. Země už v roce 2022 umožnila Rusku využít své území k útoku na Ukrajinu.
Zdroj: The Moscow Times(Nizozemsko)