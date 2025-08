Vícefázový plán by měl neutralizovat japonskou obranu a vojenskou infrastrukturu. Podle plánu uveřejněného proruským médiem Vojenská kronika je cílem oslepit síť včasného varování a protivzdušné obrany.

První fáze by se zaměřila na zničení klíčových uzlů japonské protivzdušné a protiraketové obrany, zejména baterií Patriot PAC-3 v Hakodate (Hokkaidó), Irumě a Gifu. Druhá fáze by se zaměřila na infrastrukturu pro projekci vojenské síly – konkrétně na námořní základny v Maizuru a Ominatu. Třetí fáze by cílila na vojensko-průmyslové objekty, především loděnice společnosti Mitsubishi Heavy Industries v Nagasaki, Kóbe, Šimonoseki a Jokohamě. Úspěšné provedení plánu by mohlo vážně ohrozit bezpečnostní architekturu Japonska a Spojených států amerických.

Ačkoli je tento scénář prezentován jako teoretická reakce na případné budoucí rozmístění amerických a japonských raketových systémů, technická podrobnost a útočný tón analýzy znepokojily regionální bezpečnostní experty. Dokument podle expertů odráží rostoucí ochotu Moskvy uvažovat o útočných operacích mimo evropské bojiště.

Zdroj: Defence Blog (Ukrajina)