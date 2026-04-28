V Pchjongjangu se zúčastnili slavnostního otevření památníku věnovaného severokorejským vojákům, kteří padli při bojích na straně Ruska ve válce proti Ukrajině. Obě země zároveň jednaly o dlouhodobém plánu obranné spolupráce, který má platit do roku 2031.
Vojenské, politické i ekonomické vztahy mezi Moskvou a Pchjongjangem se výrazně prohloubily během ruské invaze na Ukrajinu. Severní Korea poskytla Rusku vojenskou podporu, zatímco Moskva a Pchjongjang už v červnu 2024 podepsaly dohodu o strategickém partnerství, jejíž součástí je i závazek vzájemné obrany.
Památník v Pchjongjangu má připomínat severokorejské vojáky nasazené zejména v ruské Kurské oblasti. Vladimir Putin při této příležitosti poslal Kim Čong-unovi vzkaz, ve kterém poděkoval Severní Koreji za pomoc při znovuzískání kontroly nad tímto regionem. Přesné ztráty severokorejských jednotek nejsou možné nezávisle ověřit. Jihokorejská rozvědka ale odhadovala, že v bojích mohly zemřít až zhruba 2 000 severokorejských vojáků.
Zdroj: Deutsche Welle (Německo)