Litevské ozbrojené síly identifikovaly letouny jako stíhací letoun Su-30 a tanker Il-78, které se měly účastnit výcviku tankování za letu.
K letounům startovaly španělské stíhačky Eurofighter Typhoon, které spolu s Maďarskem aktuálně vedou misi Baltic Air Policing Severoatlantické aliance v Litvě. Litevský prezident Gitanas Nausėda označil událost za porušení mezinárodního práva a územní celistvosti.
Moskva se k akci letounů nevyjádřila. NATO i Evropská unie jsou od posledních několika incidentů ve stavu zvýšené pohotovosti.
Zdroj: Euronews (Francie)