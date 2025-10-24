natoaktual.cz

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Dva ruské letouny narušily vzdušný prostor Litvy

    24. října 2025  18:54
    Dva ruské vojenské letouny krátce vstoupily do vzdušného prostoru Litvy z Kaliningradské oblasti.  

    Ruský letoun Su-30 | foto: natoaktual.cz

    Litevské ozbrojené síly identifikovaly letouny jako stíhací letoun Su-30 a tanker Il-78, které se měly účastnit výcviku tankování za letu.

    K letounům startovaly španělské stíhačky Eurofighter Typhoon, které spolu s Maďarskem aktuálně vedou misi Baltic Air Policing Severoatlantické aliance v Litvě. Litevský prezident Gitanas Nausėda označil událost za porušení mezinárodního práva a územní celistvosti.

    Moskva se k akci letounů nevyjádřila. NATO i Evropská unie jsou od posledních několika incidentů ve stavu zvýšené pohotovosti.

    Zdroj: Euronews (Francie)

    ass; natoaktual.cz

