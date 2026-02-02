natoaktual.cz

    Satelitní snímky ukazují obnovu ruské základny u finských hranic

    2. února 2026  16:30
    Rusko znovu oživuje dlouho opuštěnou vojenskou posádku v Petrozavodsku poblíž finských hranic a připravuje ji pro nově zřízený 44. armádní sbor.  

    ilustrační foto | foto: kremlin.ru

    Satelitní snímky zachycují rozsáhlé čištění ploch a příjezd vojenské techniky na místo, které bylo v podstatě neaktivní od roku 2000.

    V Karélii je nyní rozmístěno přibližně 2 500 – 3 000 ruských vojáků, většinou z leteckých a kosmických sil. Na blízké letecké základně Besovec má být kolem 80 stíhacích letounů, včetně Su-35S a starších Su-27, a v regionu se ve skladech nachází také několik tisíc sovětských obrněných vozidel, nákladních aut a dělostřeleckých systémů.

    Kromě Karélie buduje Rusko nové vojenské město v Murmanské oblasti, s více velkými budovami pro novou dělostřeleckou a ženijní brigádu, která má na Kolský poloostrov přivést dalších zhruba 2 000 vojáků. Regionální úřady potvrdily přímou podporu Kremlu. Šéf Karélie Artur Parfenčikov uvedl, že příchod vojáků přinese mladé rodiny a širší civilní rozvoj, a radnice Petrozavodsku označila rozšíření za vlasteneckou odpovědnost. Přesto většina 44. armádního sboru zůstává nasazena ve válce proti Ukrajině a Petrozavodsk slouží jako logistické a nástupní místo.

    Zdroj: United24 Media (Ukrajina)

    natoaktual.cz

