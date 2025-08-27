natoaktual.cz

    Rumunsko nabídne základny NATO jako součást záruk pro Ukrajinu

    27. srpna 2025  13:37
    Rumunský premiér Ilie Bolojan uvedl, že jeho země může přispět k zajištění míru na Ukrajině zpřístupněním svých vojenských základen spojencům ze Severoatlantické aliance.  

    Letoun F/A-18E Super Hornet z amerických letadlových lodí ve Středozemním moři během cvičných operací nad Rumunskem | foto: U.S. NAVY

    „Naše letiště dnes hostí spojenecké letouny, které zajišťují monitoring nad Černým mořem. To by mohlo být rumunským příspěvkem k trvalému míru na Ukrajině – zpřístupnění našich základen spojencům,“ prohlásil Bolojan.

    Zdůraznil přitom, že Bukurešť je od počátku debaty pevná v nejméně dvou bodech. Za prvé Rumunsko nevyšle vojáky na Ukrajinu. Za druhé, protože je členem NATO, měly by být jeho základny k dispozici jednotkám Aliance, americkým silám i dalším spojencům.

    Diskuse o budoucích zárukách bezpečnosti pro Ukrajinu se vedou od února v rámci tzv. koalice ochotných. Spojené státy americké však avizovaly, že jejich role bude spíše omezená a větší finanční závazky ponesou evropské státy.

    Zdroj: UATV(Ukrajina)

    vst; natoaktual.cz

