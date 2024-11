Rumunsko by totiž mohlo spadnout do rostoucího proruského tábora evropských zemí.

Georgescův šokující úspěch budí i obavy ohledně možného, byť neprokázaného, ruského zasahování do voleb. Toto podezření v Rumunsku silně vyvolává fakt, že Georgescu dosáhl vítězství s 22,9 % hlasy, a to bez podpory politické strany. Průzkumy veřejného mínění jeho popularitu také zcela přehlédly. Georgescu je populární na sociální síti TikTok. Jeho celkové působení se v mnohém shoduje s populisty ultrapravice roku 2024: mluví jednoduše, odmítá západní hodnoty, je nenáviděn mainstreamovými médii a kritizuje Evropskou unii i Severoatlantickou alianci.

První kolo prezidentských voleb bylo šokem. Rumunsko bylo dosud považováno za spolehlivého člena EU a spojence NATO na rozdíl od zemí, jako je Maďarsko, Slovensko nebo Bulharsko, které čelí problémům s právním státem a proruskými postoji. Pokud by se Rumunsko vydalo protiunijní a proruskou cestou, vážně by to ohrozilo schopnost EU fungovat, protože by bylo těžší dosáhnout konsensu mezi členskými státy.

Rumunsko dosud hrálo důležitou roli při podpoře Ukrajiny. To by se ale mohlo změnit, pokud Georgescu zvítězí. „Rumuni se nyní musí semknout, aby zabránili návratu země pod vliv Ruska,“ varovala při projevu v Bukurešti reformistka Elena Lasconi, která se s Georgescem utká ve druhém kole 8. prosince.

Zdroj: Politico (Belgie)