    10. listopadu 2025  19:54
    Rumunský premiér Ilie Bolojan, prezident Nicușor Dan a generální tajemník Severoatlantické aliance Mark Rutte jednali v Bukurešti o posílení bezpečnosti Rumunska v době rostoucího napětí v oblasti Černého moře. Schůzka se uskutečnila před zahájením fóra NATO Industry Forum (Průmyslové fórum NATO), které město hostí.  

    Rumunský tank TR-85 na Dnech NATO v Ostravě | foto: Lubomír Světničkanatoaktual.cz

    Jednání se zaměřilo na opatření k posílení obrany Rumunska, východního křídla Aliance i NATO jako celku, a to zejména s ohledem na válku na Ukrajině a přesuny části amerických jednotek. „Rumunsko je již dvacet let cenným spojencem, který projevuje vůdčí roli v černomořské oblasti,“ uvedl Rutte. „Rumunsko investuje do NATO a NATO investuje do Rumunska“.

    Premiér Bolojan zdůraznil závazek vlády modernizovat ozbrojené síly a oživit obranný průmysl prostřednictvím programu SAFE (program zaměřený na podporu evropského obranného průmyslu). Do konce listopadu chce Bukurešť předložit Evropské komisi seznam připravovaných investic. Fórum NATO v Bukurešti zároveň nabídlo prostor k rozvoji spolupráce v modernizaci obranných technologií.

    Zdroj: Central European Times (Česká republika)

    vst; natoaktual.cz

