Jednání se zaměřilo na opatření k posílení obrany Rumunska, východního křídla Aliance i NATO jako celku, a to zejména s ohledem na válku na Ukrajině a přesuny části amerických jednotek. „Rumunsko je již dvacet let cenným spojencem, který projevuje vůdčí roli v černomořské oblasti,“ uvedl Rutte. „Rumunsko investuje do NATO a NATO investuje do Rumunska“.
Premiér Bolojan zdůraznil závazek vlády modernizovat ozbrojené síly a oživit obranný průmysl prostřednictvím programu SAFE (program zaměřený na podporu evropského obranného průmyslu). Do konce listopadu chce Bukurešť předložit Evropské komisi seznam připravovaných investic. Fórum NATO v Bukurešti zároveň nabídlo prostor k rozvoji spolupráce v modernizaci obranných technologií.
Zdroj: Central European Times (Česká republika)