Hlavním cílem těchto misí je zajistit integritu rumunského vzdušného prostoru, posílit obranu východního křídla Aliance a zároveň potvrdit pevný závazek Rumunska ke kolektivní bezpečnosti NATO.
Certifikace druhé letky letounů F-16 Fighting Falcon představuje významný milník v rostoucím příspěvku Rumunska k integrovanému systému protivzdušné obrany Aliance. Tento krok dokládá vysokou úroveň interoperability rumunského letectva a jeho schopnost efektivně spolupracovat se spojeneckými vzdušnými silami při provozu moderních obranných prostředků.
V současnosti provádějí mise NATO air policing z území Rumunska tři stíhací letky. Kromě 48. stíhací perutě z Câmpia Turzii se do operací zapojuje také 53. stíhací peruť z Fetești a pět německých letounů Eurofighter Typhoon z taktického leteckého křídla 71 „Richthofen“, které operují z rumunské letecké základny Mihail Kogălniceanu.
Zdroj: NATO