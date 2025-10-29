natoaktual.cz

    29. října 2025  12:35
    48. stíhací peruť 71. letecké základny „Generál Emanoil Ionescu“ se v rumunské Câmpia Turzii zapojila do alianční mise air policing nad rumunským vzdušným prostorem.  

    ilustrační foto. | foto: Ministerstvo obrany Polska

    Hlavním cílem těchto misí je zajistit integritu rumunského vzdušného prostoru, posílit obranu východního křídla Aliance a zároveň potvrdit pevný závazek Rumunska ke kolektivní bezpečnosti NATO.

    Certifikace druhé letky letounů F-16 Fighting Falcon představuje významný milník v rostoucím příspěvku Rumunska k integrovanému systému protivzdušné obrany Aliance. Tento krok dokládá vysokou úroveň interoperability rumunského letectva a jeho schopnost efektivně spolupracovat se spojeneckými vzdušnými silami při provozu moderních obranných prostředků.

    V současnosti provádějí mise NATO air policing z území Rumunska tři stíhací letky. Kromě 48. stíhací perutě z Câmpia Turzii se do operací zapojuje také 53. stíhací peruť z Fetești a pět německých letounů Eurofighter Typhoon z taktického leteckého křídla 71 „Richthofen“, které operují z rumunské letecké základny Mihail Kogălniceanu.

    Zdroj: NATO

    natoaktual.cz

