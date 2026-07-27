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    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Rumunské stíhačky sestřelily další dron narušující vzdušný prostor

    27. července 2026  16:01
    Rumunská armáda sestřelila nad svým územím bezpilotní letoun, už druhý během dvou dnů.  

    ilustrační foto | foto: Lubomír Světničkanatoaktual.cz

    Podle ministerstva obrany radary zaznamenaly nelegální vstup dronu do rumunského vzdušného prostoru v oblasti delty Dunaje poblíž ukrajinských hranic. O několik minut později jej zničila stíhačka F-16. Zásah umožnil zákon přijatý v roce 2025, který ozbrojeným silám dává pravomoc likvidovat drony narušující rumunský vzdušný prostor.

    Rumunsko čelí podobným incidentům od začátku ruské invaze na Ukrajinu. Úřady zaznamenaly desítky případů, kdy bezpilotní prostředky pronikly nad jeho území nebo na něj dopadly. Při květnovém nárazu dronu do obytného domu utrpěli zranění dva lidé, což vyvolalo odsouzení ze strany Severoatlantické aliance i Evropské unie.

    Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen v této souvislosti uvedla, že posilování obrany a odstrašení na východní hranici zůstává prioritou Evropské unie. Opakované narušování rumunského vzdušného prostoru podle ní potvrzuje význam dalšího posilování obranných schopností.

    Zdroj: Euractiv (Belgie)

    maj; natoaktual.cz

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