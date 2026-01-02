Program PURL byl spuštěn v srpnu jako mechanismus koordinovaný NATO, který evropským spojencům umožňuje financovat rychlé dodávky zbraní a střeliva vyrobeného v USA do Kyjeva. Od svého vzniku iniciativa od 24 zúčastněných zemí shromáždila celkem 3,98 miliardy eur, přičemž většina prostředků směřovala na systémy protivzdušné obrany.
Rumunsko oznámilo svou účast a přislíbilo do programu 50 milionů eur. Chorvatsko se zavázalo poskytnout počátečních 5 milionů eur a zároveň ohlásilo 14. a 15. balíček vojenské pomoci pro Ukrajinu. Součástí oznámení je i nové partnerství zaměřené na společnou výrobu FPV dronů a odminovacího vybavení. Chorvatsko již dříve poskytlo Ukrajině vojenskou pomoc v hodnotě přesahující 200 milionů eur. Rumunská vojenská pomoc zůstává dosud z velké části utajována, ačkoli Rumunsko potvrdilo dodávku kompletního systému protivzdušné obrany Patriot koncem roku 2024.
Zdroj: TVP World (Polsko)