    Rumunsko a Chorvatsko se dohodly na financování amerických zbraní pro Ukrajinu

    2. ledna 2026  16:51
    Rumunsko a Chorvatsko se staly dalšími zeměmi, které se připojily k mezinárodní iniciativě Priority Ukraine Requirements List (PURL) – seznamu prioritních ukrajinských požadavků, jehož cílem je financovat dodávky zbraní pro Ukrajinu.  

    Ukrajinští obránci střílí na ruské bezpilotní letouny. | foto: @DefenceU

    Program PURL byl spuštěn v srpnu jako mechanismus koordinovaný NATO, který evropským spojencům umožňuje financovat rychlé dodávky zbraní a střeliva vyrobeného v USA do Kyjeva. Od svého vzniku iniciativa od 24 zúčastněných zemí shromáždila celkem 3,98 miliardy eur, přičemž většina prostředků směřovala na systémy protivzdušné obrany.

    Rumunsko oznámilo svou účast a přislíbilo do programu 50 milionů eur. Chorvatsko se zavázalo poskytnout počátečních 5 milionů eur a zároveň ohlásilo 14. a 15. balíček vojenské pomoci pro Ukrajinu. Součástí oznámení je i nové partnerství zaměřené na společnou výrobu FPV dronů a odminovacího vybavení. Chorvatsko již dříve poskytlo Ukrajině vojenskou pomoc v hodnotě přesahující 200 milionů eur. Rumunská vojenská pomoc zůstává dosud z velké části utajována, ačkoli Rumunsko potvrdilo dodávku kompletního systému protivzdušné obrany Patriot koncem roku 2024.

    Zdroj: TVP World (Polsko)

    aam; natoaktual.cz

    Barista i záchranář u kanónu

    Říjen 2019

    Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

    Dny NATO v Ostravě

    Září 2019

    Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

    Továrna na instruktory

    Červenec 2019

    Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

    Mraky prachu, vedro a léčky

    Červen 2019

    Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

