Rubio to uvedl při slyšení v americkém Senátu, kde se demokratická senátorka Jeanne Shaheen ptala, zda Spojené státy z NATO stále profitují.
„Ano,“ odpověděl Rubio. Dodal, že problémem není NATO jako takové, ale způsob, jakým jsou rozdělené odpovědnosti mezi členy. „NATO je potřeba znovu promyslet i z hlediska jeho závazků,“ řekl. Rubio zároveň uvedl, že bohaté evropské země se podle něj příliš spoléhají na americký bezpečnostní deštník, který jim umožňuje vydávat více na sociální programy než na obranu.
K otázce, zda politika USA podkopává jednotu NATO, se odmítl vyjádřit. Dodal ale, že Spojené státy svým spojencům vysvětlují, že se nemohou soustředit pouze na Evropu.
Zdroj: TVP World (Polsko)