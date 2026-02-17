Po vystoupení na Mnichovské bezpečnostní konferenci se postavil po bok slovenského premiéra Roberta Fica a odmítl obavy vyvolané přesuny amerických jednotek v Evropě.
„Neodcházíme z NATO. Můžeme přesunout pár tisíc vojáků z jedné země do druhé, ale tak to vždycky bylo,“ řekl Rubio. Počet amerických vojáků v Evropě se obvykle pohybuje mezi osmdesáti a sto tisíci. Loni bylo oznámeno stažení části jednotek z Rumunska bez náhrady.
Rubio se také ohradil proti výkladům, podle nichž výzvy k vyšším evropským výdajům na obranu znamenají oslabení závazků Spojených států. „Smyslem toho, co říkáme, je, že čím silnější jsou naši spojenci, tím silnější jsme kolektivně,“ dodal Rubio. „Nejsme ohroženi ani to nepovažujeme za nepřátelské, když vidíme, že NATO rozvíjí své vlastní schopnosti — ne nezávisle na Spojených státech, ale ve spolupráci se Spojenými státy,“ zdůraznil.
V Bratislavě zvolil pragmatičtější tón než v Mnichově a vyzdvihl střední Evropu jako prostor pro užší spolupráci v oblasti obrany a energetiky. Neshody, včetně slovenské kritiky nedávné americké operace ve Venezuele, označil za přirozené mezi suverénními státy. Jeho návštěva Slovenska trvala jen několik hodin, poté zamířil do Budapešti. Série vystoupení má podtrhnout snahu potvrdit závazek k NATO a zároveň tlačit na silnější a méně závislou Evropu.
Zdroj: Rádio Svobodná Evropa/Rádio Svoboda (ČR/USA)