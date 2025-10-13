natoaktual.cz

    Rusko omezuje přítomnost ve Středomoří, soustředí síly na severní křídlo NATO

    13. října 2025  15:57
    Ruská námořní aktivita ve Středomoří v posledních měsících výrazně poklesla.  

    Ilustrační foto. | foto: Forsvaret

    Podle Severoatlantické aliance je to důsledek technických problémů a rostoucího zaměření Moskvy na baltské a arktické oblasti. Zatímco v roce 2018 zde Rusko operovalo s desítkami plavidel včetně ponorek, nyní má podle představitelů Aliance ve Středozemním moři jen několik jednotek.

    „Podle našeho hodnocení námořnictvo Ruské federace, které již nyní čelí omezeným zdrojům při rozhodování, kam své prostředky rozmístit, zažívá v současnosti potíže s generováním sil a dilemata, jež ovlivňují jeho postavení ve Středozemním moři,“ uvedl jeden z představitelů Aliance.

    Jedním z klíčových důvodů je ztráta dlouhodobé základny v syrském Tartúsu, která od roku 1971 sloužila k doplňování paliva a údržbě lodí. Letos syrská vláda dohodu o využívání přístavu zrušila. Ruské lodě tak musejí plout na servis až do Baltského či Severního moře. Podle NATO je tak pro Moskvu udržení operací v oblasti výrazně náročnější – v září se musela jedna ruská ponorka kvůli technické poruše nouzově vynořit u Gibraltaru a vrátit se k opravě.

    Pokles ruské aktivity ve Středomoří doprovází přesun prostředků k severu, kde Aliance spustila misi Baltic Sentry na ochranu podmořské infrastruktury. Rusko reaguje posílením své Baltské flotily, která však čítá převážně starší a menší plavidla a početně zaostává za námořními silami NATO.

    Zdroj: UNITED24 (Ukrajina)

    vst; natoaktual.cz

