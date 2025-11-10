natoaktual.cz

Nové factboxy

Víte, k čemu slouží Parlamentní
hromáždění NATO?

  • natoaktual.cz
  • Zpravodajství
  • Informační centrum o NATO
  • nato.idnes.cz
    •

    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Rozpočtová krize v USA brzdí dodávky zbraní spojencům i Ukrajině

    10. listopadu 2025  16:38
    Shutdown neboli uzavírka federální vlády Spojených států amerických způsobil zpoždění dodávek zbraní v hodnotě přes pět miliard dolarů určených pro spojence Severoatlantické aliance a Ukrajinu.  

    Raketový systém HIMARS | foto: DVIDS

    Podle dat amerického ministerstva zahraničí, která získal server Axios, jde mimo jiné o rakety a zbraňové systémy určené pro Dánsko, Chorvatsko a Polsko. Není přitom jisté, zda mají být konečnými příjemci, protože část techniky bývá přesměrována na Ukrajinu.

    Zdroj z ministerstva označil zpoždění za vážně škodící nejen spojencům USA, ale i obrannému průmyslu. Shutdown vznikl kvůli neshodám republikánů a demokratů ohledně federálního rozpočtu, kvůli nimž tisíce zaměstnanců musely nastoupit nucenou neplacenou dovolenou. Mezi nimi jsou i pracovníci, kteří zpracovávají návrhy na prodej zbraní do zahraničí.

    Současný shutdown je nejdelší v dějinách USA, protože obě politické strany nadále nedokážou v Kongresu dosáhnout kompromisu ohledně schválení rozpočtu.

    Zdroj: The Brussels Times (Belgie)

    vst; natoaktual.cz

    Barista i záchranář u kanónu

    Říjen 2019

    Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

    Dny NATO v Ostravě

    Září 2019

    Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

    Továrna na instruktory

    Červenec 2019

    Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

    Mraky prachu, vedro a léčky

    Červen 2019

    Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

    Partneři portálu

    NATO PDD iDnes.cz Newton Media