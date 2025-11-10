Podle dat amerického ministerstva zahraničí, která získal server Axios, jde mimo jiné o rakety a zbraňové systémy určené pro Dánsko, Chorvatsko a Polsko. Není přitom jisté, zda mají být konečnými příjemci, protože část techniky bývá přesměrována na Ukrajinu.
Zdroj z ministerstva označil zpoždění za vážně škodící nejen spojencům USA, ale i obrannému průmyslu. Shutdown vznikl kvůli neshodám republikánů a demokratů ohledně federálního rozpočtu, kvůli nimž tisíce zaměstnanců musely nastoupit nucenou neplacenou dovolenou. Mezi nimi jsou i pracovníci, kteří zpracovávají návrhy na prodej zbraní do zahraničí.
Současný shutdown je nejdelší v dějinách USA, protože obě politické strany nadále nedokážou v Kongresu dosáhnout kompromisu ohledně schválení rozpočtu.
Zdroj: The Brussels Times (Belgie)