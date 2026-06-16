Útoky koordinoval Evgeny Lyukshin, syn vysoce postaveného generála ruské zahraniční rozvědky, který v online prostoru vystupoval pod pseudonymem „EL“. K činům naverboval na šifrované síti Telegram skupinu cizinců žijících v Londýně, kteří pod příslibem finanční odměny zapálili dřívější Starmerova bydliště a dům jeho švagrové. Soud v Londýně již uznal dva z těchto najatých pachatelů vinnými ze spiknutí.
Operace byla řízena pod hlavičkou fiktivní krajně pravicové skupiny „Direct Action UK“, kterou ruské tajné služby kompletně vytvořily jako zástěrku pro hybridní vedení války. Vyšetřování ukázalo, že tito vykonavatelé byli instruováni prostředníky na dálku, přičemž sami nemuseli znát plný kontext ani skutečného zadavatele v Moskvě. Cílem této provokace bylo vyvolat hluboký společenský chaos. Ruská propaganda následně na sociálních sítích masivně šířila dezinformace o identitě útočníků, aby záměrně rozdmýchala náboženské napětí, přičemž síť plánovala verbovat lidi i k útokům na britské mešity.
Tento incident potvrzuje varování analytiků, že Moskva výrazně stupňuje své sabotážní operace na území států, které jsou členy Severoatlantické aliance. Podle představitelů NATO případ jasně ilustruje, jak snadno mohou být civilisté zataženi do geopolitických operací. Už nejde pouze o kybernetické útoky, ale o koordinovanou snahu destabilizovat vnitřní bezpečnost aliančních partnerů prostřednictvím najatých kriminálníků. Toto bezprecedentní odhalení a nutnost společné obrany proti hybridním hrozbám budou klíčovými tématy nadcházejícího červencového summitu NATO v Ankaře.
Zdroj: BBC (Velká Británie)