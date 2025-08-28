natoaktual.cz

    Zlomový bod: Rheinmetall otevírá největší muniční závod v Evropě

    28. srpna 2025  14:39
    Německý výrobce zbraní Rheinmetall otevřel v severoněmeckém Unterlüssu největší evropskou továrnu na výrobu munice.  

    logo rheinmetall | foto: natoaktual.cz

    Nový závod o rozloze 30 000 metrů čtverečních – tedy přibližně velikosti pěti fotbalových hřišť – bude do roku 2027 schopen vyrábět až 350 000 dělostřeleckých granátů ročně.

    Šéf Rheinmetallu Armin Papperger ocenil německého ministra obrany Borise Pistoria za jeho podporu a připomněl, že politická vůle zajistit obranu umožnila postavit závod během pouhých 14 měsíců, přestože by běžně výstavba trvala dva až tři roky. Továrna zároveň pomůže naplnit rekordní zakázku na munici v hodnotě 8,5 miliardy eur, kterou německá vláda zadala v červenci 2024.

    Stávající závod Rheinmetallu v Unterlüssu již vyrábí zbraně a munici pro tanky Leopard 2, které využívá i ukrajinská armáda. Papperger navíc na slavnostním otevření, jehož se zúčastnil i generální tajemník NATO Mark Rutte, podepsal s rumunským ministrem hospodářství kontrakt v hodnotě 550 milionů eur na výstavbu nové továrny, jež by měla být dokončena během příštích 18 měsíců.

    Zdroj: France 24(Francie)

    aam; natoaktual.cz

