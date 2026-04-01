Návrh v hodnotě 25 milionů eur byl již předložen rozpočtovému výboru Spolkového sněmu, který má projekt schválit. Navazuje tak na dřívější objednávky u firem Helsing a Stark Defence.
Tyto bezpilotní prostředky, označované jako vyčkávací munice (loitering munition), setrvávají nad cílem, dokud nedostanou rozkaz k útoku. Podle ministerstva mají díky optickým senzorům doplnit již objednané systémy.
Rheinmetall má získat zakázku za téměř 300 milionů eur a dodat techniku, výcvik i simulátory. Celková hodnota plánovaného kontraktu může dosáhnout přibližně 2,39 miliardy eur.
Zdroj: Der Tagesspiegel (Německo)