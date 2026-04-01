natoaktual.cz

Nové factboxy

Víte, k čemu slouží Parlamentní
hromáždění NATO?

  • natoaktual.cz
  • Zpravodajství
  • Informační centrum o NATO
  • nato.idnes.cz
    •

    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Německo pravděpodobně plánuje nákup kamikadze dronů od Rheinmetallu

    1. dubna 2026  17:23
    Německé ministerstvo obrany plánuje zadat společnosti Rheinmetall zakázku na dodávky tzv. kamikadze dronů.  

    Německý parlament. | foto: Wikimedia / Cezary Piwowarski

    Návrh v hodnotě 25 milionů eur byl již předložen rozpočtovému výboru Spolkového sněmu, který má projekt schválit. Navazuje tak na dřívější objednávky u firem Helsing a Stark Defence.

    Tyto bezpilotní prostředky, označované jako vyčkávací munice (loitering munition), setrvávají nad cílem, dokud nedostanou rozkaz k útoku. Podle ministerstva mají díky optickým senzorům doplnit již objednané systémy.

    Rheinmetall má získat zakázku za téměř 300 milionů eur a dodat techniku, výcvik i simulátory. Celková hodnota plánovaného kontraktu může dosáhnout přibližně 2,39 miliardy eur.

    Zdroj: Der Tagesspiegel (Německo)

    dkr; natoaktual.cz

    Barista i záchranář u kanónu

    Říjen 2019

    Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

    Dny NATO v Ostravě

    Září 2019

    Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

    Továrna na instruktory

    Červenec 2019

    Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

    Mraky prachu, vedro a léčky

    Červen 2019

    Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

    Partneři portálu

    NATO PDD iDnes.cz Newton Media