    Rheinmetall zahájil výstavbu továrny na výrobu 155mm munice v Litvě

    7. listopadu 2025  17:29
    Německý koncern Rheinmetall zahájil výstavbu továrny na výrobu 155mm dělostřelecké munice ve městě Baisogala v Litvě.  

    Dělostřelecká munice 155mm | foto: Rheinmetall

    Nový závod s investicí až 300 milionů eur má od roku 2027 produkovat desítky tisíc kusů munice ročně a vytvořit zhruba 150 pracovních míst.

    Projekt vzniká ve spolupráci s litevskou vládou. Ceremoniálu k zahájení výstavby se zúčastnili prezident Litvy Gitanas Nausėda, premiérka Inga Ruginienė a řada vysoce postavených litevských představitelů z vládních, průmyslových a diplomatických kruhů i ozbrojených sil.

    Mezi hosty byl také německý státní tajemník ministerstva obrany Dr. Nils Schmid. Na výstavbě a provozu továrny se budou podílet místní podniky a domácí dodavatelé.

    Zdroj: Euro-sd (Německo)

    natoaktual.cz

