Nový závod s investicí až 300 milionů eur má od roku 2027 produkovat desítky tisíc kusů munice ročně a vytvořit zhruba 150 pracovních míst.
Projekt vzniká ve spolupráci s litevskou vládou. Ceremoniálu k zahájení výstavby se zúčastnili prezident Litvy Gitanas Nausėda, premiérka Inga Ruginienė a řada vysoce postavených litevských představitelů z vládních, průmyslových a diplomatických kruhů i ozbrojených sil.
Mezi hosty byl také německý státní tajemník ministerstva obrany Dr. Nils Schmid. Na výstavbě a provozu továrny se budou podílet místní podniky a domácí dodavatelé.
Zdroj: Euro-sd (Německo)