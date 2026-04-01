Firmy plánují vytvořit společný podnik a ucházet se o zakázku na dodávku až 3 000 vojenských nákladních vozidel a dalších taktických prostředků.
Spolupráce se neomezuje jen na výrobu nákladních vozů, ale zahrnuje i modernizaci pásových obrněných vozidel a možné projekty v oblasti bojových vozidel pěchoty.
Dohoda se týká také širších technologických sektorů, včetně vesmírné komunikace a dalších obranných systémů, což odráží snahu o propojení různých vojenských kapacit.
Partnerství zapadá do širšího trendu v Evropě, kde obranné společnosti vytvářejí aliance pro získání velkých zakázek a posílení výrobních kapacit. Rheinmetall již dříve navázal podobnou spolupráci s firmami v Německu, Polsku či Itálii na projektech vývoje tanků, podpůrných vozidel a obranných technologií.
Zdroj: The Defense Post (USA)