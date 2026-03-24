„Očekáváme, že letos v létě získáme kontrakt na pozici hlavního dodavatele fregaty F126,“ uvedl Tim Wagner, šéf nově vzniklé divize námořních systémů společnosti Rheinmetall.
Rheinmetall na začátku dubna koupil od brémské skupiny Lürssen Group loděnicovou divizi NVL za 1,5 miliardy eur. Její sídlo je v hamburské loděnici Blohm+Voss. Původním generálním dodavatelem programu F126 byla nizozemská společnost Damen Naval se sídlem ve Vlissingenu. Ta ale spolu s německými loděnicemi v roli subdodavatelů nedokáže stavbu lodí plnit podle harmonogramu a celý program má nyní zhruba čtyřleté zpoždění.
Výstavba šesti plánovaných fregat F126 v hodnotě přibližně deseti miliard eur je dosud největším novým lodním programem německého námořnictva. Lodě jsou primárně určené pro protiponorkový boj.
