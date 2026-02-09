natoaktual.cz

    Řecký plukovník, podezřelý ze špionáže pro Čínu, byl před zatčením více než rok sledován

    9. února 2026  16:14
    Plukovník řeckého letectva, zadržený kvůli podezření z prodeje vojenských tajemství Severoatlantické aliance Číně, byl před zatčením sledován přibližně rok a půl.  

    Čína (ilustrační foto) | foto: Daderot

    Řecké úřady začaly 54letého telekomunikačního specialistu podezřívat už v roce 2024 poté, co – v rozporu s předpisy pro aktivní důstojníky – svým nadřízeným nenahlásil cestu do Číny. Právě tam měl být podle vyšetřovatelů naverbován.

    Důstojník, který velel výcvikové jednotce zaměřené na komunikační a elektronické systémy na jižním okraji Atén, dříve působil také ve velitelství letectva na pozici s přístupem k citlivým informacím souvisejícím s NATO. Po zatčení měl podle zdrojů přiznat, že tajné informace Číně předával.

    Úředníci dále uvedli, že k doznání přispěl nález druhého, neohlášeného mobilního telefonu, který měl důstojník používat k odesílání dat svému čínskému řídícímu kontaktu. Podstatná část obsahu telefonu byla zajištěna. Za každý předaný „informační článek“ měl údajně dostávat 5 000 až 15 000 eur.

    Plukovník čelí obvinění ze shromažďování a předávání vojenských tajemství. V případě odsouzení mu hrozí až 20 let vězení a také možnost odebrání řeckého občanství.

    Zdroj: Kathimerini (Řecko)

    aam; natoaktual.cz

