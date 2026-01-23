natoaktual.cz

Víte, k čemu slouží Parlamentní
hromáždění NATO?

    23. ledna 2026  14:54
    Rakouská komise pro vojenskou službu představila výsledky své práce a doporučila prodloužení povinného vojenského výcviku v kombinaci s obnovením povinných cvičení pro armádní zálohy.  

    Závod Tank Challenge v Bavorsku vyhráli příslušníci rakouského Bundesheeru | foto: DVIDS

    Nejvíce podporovaný model „Rakousko plus“ počítá s osmiměsíčním základním vojenským výcvikem a dvěma měsíci povinných cvičení pro zálohy.

    Podle komise by tento model nejlépe zajistil obranyschopnost, byl ekonomicky zvládnutelný a měl omezený dopad na státní rozpočet. Současně by se prodloužila i civilní služba z devíti na dvanáct měsíců.

    Důvodem návrhů jsou obavy o současnou připravenost rakouské armády, která podle komise není schopna rychlé mobilizace. Kombinace delší základní služby a pravidelného výcviku v zálohách má umožnit nasazení sil v řádu dnů. Diskutována byla i možnost zavedení branné povinnosti pro ženy, ta je však označena spíše za dlouhodobý scénář po roce 2030.

    Politická shoda zatím chybí. Zatímco FPÖ (Svobodní) návrhy podporuje, Zelení jsou zdrženliví a část vládní koalice lidovců, sociálních demokratů a strany NEOS se obává dopadů na ekonomiku. Komise však vyzývá k rychlému rozhodnutí a varuje, že nečinnost by veřejnost nepochopila.

    Zdroj: ORF (Rakousko)

    dkr; natoaktual.cz

