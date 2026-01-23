Nejvíce podporovaný model „Rakousko plus“ počítá s osmiměsíčním základním vojenským výcvikem a dvěma měsíci povinných cvičení pro zálohy.
Podle komise by tento model nejlépe zajistil obranyschopnost, byl ekonomicky zvládnutelný a měl omezený dopad na státní rozpočet. Současně by se prodloužila i civilní služba z devíti na dvanáct měsíců.
Důvodem návrhů jsou obavy o současnou připravenost rakouské armády, která podle komise není schopna rychlé mobilizace. Kombinace delší základní služby a pravidelného výcviku v zálohách má umožnit nasazení sil v řádu dnů. Diskutována byla i možnost zavedení branné povinnosti pro ženy, ta je však označena spíše za dlouhodobý scénář po roce 2030.
Politická shoda zatím chybí. Zatímco FPÖ (Svobodní) návrhy podporuje, Zelení jsou zdrženliví a část vládní koalice lidovců, sociálních demokratů a strany NEOS se obává dopadů na ekonomiku. Komise však vyzývá k rychlému rozhodnutí a varuje, že nečinnost by veřejnost nepochopila.
Zdroj: ORF (Rakousko)