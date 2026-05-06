Podle rakouské ministryně zahraničí Beate Meinl-Reisinger využívali rozsáhlý systém antén umístěných na diplomatických budovách ke sběru informací. Antény se podle rakouských médií nacházely na budovách ruského velvyslanectví ve Vídni a v dalším ruském diplomatickém areálu.
„V této vládě jsme provedli změnu kurzu a proti tomu rozhodně zasahujeme. Dali jsme to ruské straně jasně najevo, zejména pokud jde o les antén na ruském velvyslanectví,“ uvedla Meinl-Reisinger.
Rakouské úřady uvedly, že zařízení umožňovala zachytávat data přenášená prostřednictvím satelitního internetu, včetně komunikace mezinárodních organizací. Ministryně zdůraznila, že zneužívání diplomatické imunity ke špionáži je nepřijatelné.
Případ zapadá do širší série vyšetřování údajných ruských špionážních aktivit v Rakousku a Německu. Vídeň je dlouhodobě považována za významné centrum zpravodajských operací a podle rakouské vlády zůstává jedním z hlavních míst ruské signální rozvědky v Evropě. Od začátku války na Ukrajině Rakousko vyhostilo již 14 pracovníků ruské ambasády.
Zdroj: BBC (Velká Británie)