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    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Rakousko chce prodloužit základní vojenskou službu kvůli válce na Ukrajině

    28. července 2026  15:32
    Rakouská koaliční vláda chystá prodloužení povinné vojenské služby ze současných šesti na devět měsíců.  

    Tank Leopard 2A4 rakouské armády. | foto: Bundesheer/Guenter Filzwieser

    Kancléř Christian Stocker oznámil, že tento krok reaguje na zásadní proměnu bezpečnostního prostředí po ruské agresi proti Ukrajině i na nové hrozby v podobě hybridních a kybernetických útoků. Rakousko se už několik let snaží armádu modernizovat a lépe vybavit.

    Reformní plán počítá také s přechodem na nový systém záloh, v jehož rámci budou branci po absolvování služby plnit pravidelná cvičení. Vláda chce atraktivitu armády zvýšit finančními i jinými výhodami, například téměř dvojnásobným navýšením měsíčního žoldu na 1 000 eur. Paralelní civilní službu bude možné dobrovolně prodloužit o dva měsíce.

    Realizace změn však vyžaduje ústavní dvoutřetinovou většinu v parlamentu. Vládní koalice proto bude muset získat podporu opozičních Zelených nebo Svobodných, přičemž tato vyjednávání ještě nezačala. Většina sousedních států Rakouska přitom spoléhá na kolektivní obranu v rámci Severoatlantické aliance, zatímco Vídeň si zachovává svou neutralitu.

    Zdroj: Reuters (Velká Británie)

    maj; natoaktual.cz

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