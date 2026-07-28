Kancléř Christian Stocker oznámil, že tento krok reaguje na zásadní proměnu bezpečnostního prostředí po ruské agresi proti Ukrajině i na nové hrozby v podobě hybridních a kybernetických útoků. Rakousko se už několik let snaží armádu modernizovat a lépe vybavit.
Reformní plán počítá také s přechodem na nový systém záloh, v jehož rámci budou branci po absolvování služby plnit pravidelná cvičení. Vláda chce atraktivitu armády zvýšit finančními i jinými výhodami, například téměř dvojnásobným navýšením měsíčního žoldu na 1 000 eur. Paralelní civilní službu bude možné dobrovolně prodloužit o dva měsíce.
Realizace změn však vyžaduje ústavní dvoutřetinovou většinu v parlamentu. Vládní koalice proto bude muset získat podporu opozičních Zelených nebo Svobodných, přičemž tato vyjednávání ještě nezačala. Většina sousedních států Rakouska přitom spoléhá na kolektivní obranu v rámci Severoatlantické aliance, zatímco Vídeň si zachovává svou neutralitu.
Zdroj: Reuters (Velká Británie)