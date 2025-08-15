Co psala světová média o Severoatlantické alianci

Americký raketoplán otestuje kvantovou navigaci jako alternativu k GPS

Americký bezpilotní kosmický letoun X-37B určený k orbitálním testům se vydává na misi, na níž poprvé vyzkouší kvantový inerciální senzor.  

Vizualizace amerického raketoplánu X-37B | foto: US Air Force

Jde o technologii, která se má stát alternativou k ne vždy dobře dostupným družicovým systémům, jako je GPS. Ve vesmíru nebo hluboko pod vodní hladinou jsou GPS signály nespolehlivé nebo zcela mizí. I na pevnině mohou být tyto signály záměrně narušovány například během konfliktu. Navigace bez tradičních inerciálních navigačních systémů je proto zásadní výzvou.

Kvantové inerciální senzory tento problém řeší. Při extrémně nízkých teplotách se atomy řídí pravidly kvantové mechaniky. Atomy se chovají jako vlny, a mohou tak existovat v několika stavech zároveň.

Systém na palubě letounu X-37B bude využívat atomovou interferometrii k vytvoření interferenčního obrazce, ve kterém jsou zakódovány údaje o pohybu a rotaci senzoru. Pokud mise letounu X-37B uspěje, může umožnit krok vpřed pro inovaci spolehlivé navigace k použití ve vesmíru, pod vodou nebo v oblastech, kde dochází k narušení signálu GPS.

