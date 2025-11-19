Dodávky mají být realizovány v průběhu příštích deseti let. Jde o další krok v úsilí Ukrajiny posílit své vzdušné bojové schopnosti.
Minulý měsíc Kyjev podepsal podobné prohlášení se Švédskem, které se týká možné dodávky stíhaček Gripen. Dohoda s Francií zároveň otevírá prostor pro získání systémů protivzdušné obrany SAMP/T, radarů pro PVO, raket vzduch–vzduch a leteckých bomb.
Ačkoli nové letouny představují potenciální strategickou posilu, v krátkodobém horizontu pravděpodobně nezmění situaci na bojišti. Ukrajinské síly jsou momentálně v defenzivě, zatímco ruská armáda pokračuje v pomalém postupu na frontě a před zimou útočí na energetickou infrastrukturu i města pomocí raket a dronů.
Zdroj: Politico (USA)