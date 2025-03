Lídři koalice ochotných francouzský prezident Emmanuel Macron a britský premiér Keir Starmer počítají s nasazením evropských vojáků na Ukrajině, pokud dojde k úspěšnému uzavření mírové dohody.

RAF se do plánů zapojuje, protože pokud by britské jednotky byly skutečně vyslány na Ukrajinu, bylo by nutné zajistit jejich vzdušnou ochranu. „Nikdy bychom neposlali britské vojáky do terénu bez letecké podpory,“ uvedl anonymní zdroj. RAF by mohlo nasadit stíhačky Typhoon nebo F-35. Oba typy letounů poskytují vynikající leteckou ochranu.

Podle Starmera je vojenské plánování koalice ochotných rozděleno do několika oblastí. „Politickou dynamiku, kterou jsme vybudovali, nyní převádíme do vojenského a operačního plánování, které je rozděleno do různých oblastí. Zkoumáme například scénáře pro námořnictvo, letectvo, pozemní síly, ochranu hranic, ale i obnovu Ukrajiny,“ uvedl Starmer. Prioritou koalice je zajištění vzdušného prostoru Ukrajiny a návrat Černého moře pod mezinárodní kontrolu.

Pokud Američané nebudou udávat směr, může tento úkol podle ambicí náležet Britům. Je pravděpodobné, že britské jednotky budou mezi prvními vyslanými na Ukrajinu. Kroky Británie by pak mohly být následovány více státy. Prozatím ale nebylo v otázce letecké podpory učiněno žádné jasné rozhodnutí. Mezitím britské letectvo posiluje svou přítomnost v Polsku.

Zdroj: Yahoo News (USA)