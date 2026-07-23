Celková výše společného financování tak může dosáhnout až 6,5 miliardy eur, což zajistí dostatečné zdroje pro obranu v náročnějším bezpečnostním prostředí.
Klíčovým krokem je také schválení masivního investičního plánu v hodnotě 27 miliard eur. Program s názvem Fuel Supply Chain Capability počítá s modernizací skladovacích a distribučních kapacit pro pohonné hmoty. Součástí projektu je i výstavba nové infrastruktury a produktovodů ve východní a jihovýchodní části aliančního území.
Společné prostředky Aliance budou nadále podporovat obranné schopnosti i pomoc Ukrajině. Zdroje zajistí plnou vojenskou připravenost, alianční operace a velitelské procesy. Schválený plán vyčleňuje finance také na prioritní asistenci bránící se Ukrajině, včetně výcvikových programů.
Zdroj: NATO (Belgie)