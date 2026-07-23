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    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Rada NATO odsouhlasila financování na další roky

    23. července 2026  14:57
    Severoatlantická rada schválila plán společného financování NATO na období 2027–2031. Tento klíčový dokument stanovuje investiční priority Aliance na příštích pět let. Členské státy zároveň odsouhlasily stropy financování pro rok 2027 u vojenského i civilního rozpočtu.  

    Sídlo Severoatlantické aliance v Bruselu | foto: NATO Photos

    Celková výše společného financování tak může dosáhnout až 6,5 miliardy eur, což zajistí dostatečné zdroje pro obranu v náročnějším bezpečnostním prostředí.

    Klíčovým krokem je také schválení masivního investičního plánu v hodnotě 27 miliard eur. Program s názvem Fuel Supply Chain Capability počítá s modernizací skladovacích a distribučních kapacit pro pohonné hmoty. Součástí projektu je i výstavba nové infrastruktury a produktovodů ve východní a jihovýchodní části aliančního území.

    Společné prostředky Aliance budou nadále podporovat obranné schopnosti i pomoc Ukrajině. Zdroje zajistí plnou vojenskou připravenost, alianční operace a velitelské procesy. Schválený plán vyčleňuje finance také na prioritní asistenci bránící se Ukrajině, včetně výcvikových programů.

    Zdroj: NATO (Belgie)

    maj; natoaktual.cz

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