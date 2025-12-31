Smith zároveň zdůrazňuje, že podobné narativy přicházejí účelově právě v době intenzivních mírových jednání. Právě proto podle něj musí být USA mimořádně opatrné, aby se nenechaly vtáhnout do ruské interpretace událostí.
Smith dodává, že doufá, že i Donald Trump a další američtí politici jasně uvidí, „o co Putinovi jde“, a že se podobnými tvrzeními nenechají zmást.
Rusko v této souvislosti oznámilo, že zpřísní svůj vyjednávací postoj poté, co Kyjev obvinilo. Ukrajina obvinění označila za nepodložené a tvrdí, že jeho cílem je zhatit náročná mírová jednání.
Bílý dům odmítl údajný útok dál komentovat poté, co ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uvedl, že jej s Trumpem probíral. Trump řekl, že ho o celé záležitosti informoval Putin a že ho to rozhněvalo. Na otázku, zda existují důkazy o takovém útoku, Trump odpověděl: „To zjistíme.“
Zdroj: CNN(USA)