Víte, k čemu slouží Parlamentní
hromáždění NATO?

    Údajný útok na Putinovo sídlo je falešné tvrzení, varuje kongresman Smith

    31. prosince 2025  21:12
    Rusko přišlo s tvrzením, že se Ukrajina údajně pokusila zasáhnout jednu z rezidencí ruského prezidenta Vladimira Putina. Podle vlivného demokratického kongresmana Adama Smithe je ale už na první pohled zřejmé, že jde o další nepravdivé tvrzení, které má vyvolat dojem, že Ukrajina eskaluje konflikt a útočí hluboko na ruském území.  

    Budova Kapitolu ve Washingtonu, sídlo amerického Kongresu | foto: Lubomír Světničkanatoaktual.cz

    Smith zároveň zdůrazňuje, že podobné narativy přicházejí účelově právě v době intenzivních mírových jednání. Právě proto podle něj musí být USA mimořádně opatrné, aby se nenechaly vtáhnout do ruské interpretace událostí.

    Smith dodává, že doufá, že i Donald Trump a další američtí politici jasně uvidí, „o co Putinovi jde“, a že se podobnými tvrzeními nenechají zmást.

    Rusko v této souvislosti oznámilo, že zpřísní svůj vyjednávací postoj poté, co Kyjev obvinilo. Ukrajina obvinění označila za nepodložené a tvrdí, že jeho cílem je zhatit náročná mírová jednání.

    Bílý dům odmítl údajný útok dál komentovat poté, co ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uvedl, že jej s Trumpem probíral. Trump řekl, že ho o celé záležitosti informoval Putin a že ho to rozhněvalo. Na otázku, zda existují důkazy o takovém útoku, Trump odpověděl: „To zjistíme.“

    Zdroj: CNN(USA)

    aam; natoaktual.cz

    Barista i záchranář u kanónu

    Říjen 2019

    Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

    Dny NATO v Ostravě

    Září 2019

    Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

    Továrna na instruktory

    Červenec 2019

    Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

    Mraky prachu, vedro a léčky

    Červen 2019

    Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

