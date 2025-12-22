natoaktual.cz

    Putin slibuje: Žádné další války, pokud bude Západ respektovat Rusko

    22. prosince 2025  16:49
    Ruský prezident Vladimir Putin v několik hodin trvajícím televizním pořadu Přímá linka prohlásil, že Rusko po válce na Ukrajině neplánuje další ozbrojené konflikty: „Žádné další operace nebudou, pokud se k nám budete chovat s respektem, pokud budete respektovat naše zájmy stejně, jako jsme se vždy snažili respektovat ty vaše.“  

    Ruský prezident Vladimir Putin. | foto: kremlin.ru

    Putin tak odmítl tvrzení o chystaném útoku na Evropou, přestože začátkem měsíce prohlásil, že je na válku s Evropu připraven. Putin byl dotazován i na „speciální operaci“ na Ukrajině a její ukončení. Podle něj je Moskva připravena válku na Ukrajině ukončit mírovou cestou. Opět však zdůraznil své podmínky: stažení ukrajinských sil ze čtyř částečně okupovaných regionů, vzdání se ambicí vstupu do Severoatlantické aliance a konání nových voleb na Ukrajině, během nichž by bylo Rusko ochotno přerušit bombardování.

    Zdroj: BBC (Velká Británie)

    asš; natoaktual.cz

    Barista i záchranář u kanónu

    Říjen 2019

    Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

    Dny NATO v Ostravě

    Září 2019

    Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

    Továrna na instruktory

    Červenec 2019

    Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

    Mraky prachu, vedro a léčky

    Červen 2019

    Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

