Putin tak odmítl tvrzení o chystaném útoku na Evropou, přestože začátkem měsíce prohlásil, že je na válku s Evropu připraven. Putin byl dotazován i na „speciální operaci“ na Ukrajině a její ukončení. Podle něj je Moskva připravena válku na Ukrajině ukončit mírovou cestou. Opět však zdůraznil své podmínky: stažení ukrajinských sil ze čtyř částečně okupovaných regionů, vzdání se ambicí vstupu do Severoatlantické aliance a konání nových voleb na Ukrajině, během nichž by bylo Rusko ochotno přerušit bombardování.
Zdroj: BBC (Velká Británie)