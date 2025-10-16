natoaktual.cz

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Spojenci NATO se zavázali koupit více zbraní pro Ukrajinu v rámci programu PURL

    16. října 2025  8:17
    Dalších 10 evropských spojenců NATO se během setkání ministrů obrany Aliance v Bruselu připojilo k systému Seznamu prioritních požadavků Ukrajiny (PURL) ve snaze vynahradit nedávný nedostatek dodávek pro Kyjev.  

    Německé obrněnce Marder pro Ukrajinu. | foto: Rheinmetall

    Nové finanční ujednání spočívá v tom, že evropští spojenci nakupují zbraně vyrobené v USA, které jsou následně převáděny na Ukrajinu.

    Nová data o západní vojenské pomoci Ukrajině ukazují, že se v červenci a srpnu propadla o 43 % ve srovnání s první polovinou roku, uvádí německý Kielský institut, který sleduje obrannou a finanční podporu Kyjeva. PURL je klíčem k naplnění závazku Evropy a Kanady převzít většinový podíl odpovědnosti za bezpečnost Ukrajiny, která se nadále brání totální ruské invazi.

    Po setkání Kontaktní skupiny pro obranu Ukrajiny, jíž se účastnil i ukrajinský ministr obrany Denis Šmyhal, oznámilo Německo závazek ve výši 2 miliard eur, včetně protitankových zbraní a finančních prostředků na systémy protivzdušné obrany Patriot. Na schůzce se spojenci NATO také dohodli na výrazném zvýšení odstrašujících schopností Aliance, aby mohla efektivněji reagovat na nedávný nárůst vpádů dronů a narušení vzdušného prostoru ruskými letouny v několika zemích NATO.

    Zdroj: Euronews (Francie)

    natoaktual.cz

