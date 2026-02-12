Ve všech sledovaných zemích označilo více respondentů Spojené státy za nespolehlivého než spolehlivého spojence, v Německu a Kanadě to byla více než polovina dotázaných.
Ve Francii podíl těch, kteří USA považují za nespolehlivé, více než dvojnásobně převyšuje opačný názor. V Británii je hodnocení vyrovnanější, přesto převažuje skepse.
Slábne i víra v odstrašující sílu USA. Ve Francii a Německu většina dotázaných nevěří, že by potenciální protivníci byli odrazeni samotným spojenectvím s Washingtonem. V Británii během jednoho roku klesl podíl těch, kdo považují USA za účinný odstrašující prvek, o deset procentních bodů. Negativní hodnocení převažuje také v otázkách ochrany demokracie a sdílení hodnot.
Napětí ve vztazích prohloubily obchodní spory, ostrá rétorika a snaha amerického prezidenta Donalda Trumpa o převzetí Grónska. Přesto část respondentů věří, že transatlantické vztahy se po jeho odchodu mohou obnovit.
Zdroj: Politico (USA)