    Průzkum: klíčoví spojenci NATO už nevěří v odstrašující roli USA

    12. února 2026  8:31
    Nový průzkum společnosti Public First zveřejněný před Mnichovskou bezpečnostní konferencí ukazuje výrazný pokles důvěry v USA mezi hlavními spojenci v Severoatlantické alianci.  

    Americký prezident Donald Trump na summitu NATO v Haagu (25. června 2025) | foto: NATO Photos

    Ve všech sledovaných zemích označilo více respondentů Spojené státy za nespolehlivého než spolehlivého spojence, v Německu a Kanadě to byla více než polovina dotázaných.

    Ve Francii podíl těch, kteří USA považují za nespolehlivé, více než dvojnásobně převyšuje opačný názor. V Británii je hodnocení vyrovnanější, přesto převažuje skepse.

    Slábne i víra v odstrašující sílu USA. Ve Francii a Německu většina dotázaných nevěří, že by potenciální protivníci byli odrazeni samotným spojenectvím s Washingtonem. V Británii během jednoho roku klesl podíl těch, kdo považují USA za účinný odstrašující prvek, o deset procentních bodů. Negativní hodnocení převažuje také v otázkách ochrany demokracie a sdílení hodnot.

    Napětí ve vztazích prohloubily obchodní spory, ostrá rétorika a snaha amerického prezidenta Donalda Trumpa o převzetí Grónska. Přesto část respondentů věří, že transatlantické vztahy se po jeho odchodu mohou obnovit.

    Zdroj: Politico (USA)

    Zdroj: Politico (USA)

