Na summitu NATO ve Vilniusu v roce 2023 se lídři Aliance dohodli, že systémy protivzdušné obrany budou v pobaltských státech rozmísťovány na rotační bázi. Tyto obranné systémy by tak měly být v regionu neustále k dispozici, zatímco jednotlivé spojenecké země by se měly střídat v jejich poskytování.
Tento závazek se dosud nepodařilo přetavit v trvalé řešení. V roce 2024 Nizozemsko v Litvě nasadilo systém Patriot na dobu 10 dnů; Itálie provedla krátkodobé nasazení v roce 2025. Podobné dočasné akce proběhly i v Lotyšsku a Estonsku.
Zdržení je zapříčiněno především nedostatkem prostředků protivzdušné obrany napříč Evropou, přičemž mnoho těchto systémů je naléhavě zapotřebí pro podporu Ukrajiny.
Na posledním summitu NATO v Ankaře se představitelé členských států k tématu rotačního nasazení prostředků protivzdušné obrany v Pobaltí nevrátili. Namísto toho schválili rozsáhlejší změnu, a to sice nahrazení mise ochrany vzdušného prostoru v Pobaltí misí protivzdušné obrany. Nový přístup poskytne větší flexibilitu pro přemisťování kapacit tam, kde jsou nejvíce potřeba, bez dlouhých politických vyjednávání.
Zdroj: LRT (Litva)