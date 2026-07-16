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    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Slib protivzdušné obrany NATO pro pobaltské státy: Jaká je realita?

    16. července 2026  15:33
    Severoatlantická aliance dosud nenaplnila svůj slib, podle kterého měla v Pobaltí zajišťovat rotační nasazení systému protivzdušné obrany.  

    Systém Patriot | foto: NATO Photos

    Na summitu NATO ve Vilniusu v roce 2023 se lídři Aliance dohodli, že systémy protivzdušné obrany budou v pobaltských státech rozmísťovány na rotační bázi. Tyto obranné systémy by tak měly být v regionu neustále k dispozici, zatímco jednotlivé spojenecké země by se měly střídat v jejich poskytování.

    Tento závazek se dosud nepodařilo přetavit v trvalé řešení. V roce 2024 Nizozemsko v Litvě nasadilo systém Patriot na dobu 10 dnů; Itálie provedla krátkodobé nasazení v roce 2025. Podobné dočasné akce proběhly i v Lotyšsku a Estonsku.

    Zdržení je zapříčiněno především nedostatkem prostředků protivzdušné obrany napříč Evropou, přičemž mnoho těchto systémů je naléhavě zapotřebí pro podporu Ukrajiny.

    Na posledním summitu NATO v Ankaře se představitelé členských států k tématu rotačního nasazení prostředků protivzdušné obrany v Pobaltí nevrátili. Namísto toho schválili rozsáhlejší změnu, a to sice nahrazení mise ochrany vzdušného prostoru v Pobaltí misí protivzdušné obrany. Nový přístup poskytne větší flexibilitu pro přemisťování kapacit tam, kde jsou nejvíce potřeba, bez dlouhých politických vyjednávání.

    Zdroj: LRT (Litva)

    rku; natoaktual.cz

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