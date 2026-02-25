Ve svém poselství připomněl své návštěvy Lvova a Kyjeva a poukázal na výzvy, kterým Ukrajina nadále čelí.
Poznamenal, že Ukrajinci se stali mimořádným příkladem pro svět. „Ukázali jste, jak vypadá skutečná odolnost. Připomněli jste nám všem, že svoboda a nezávislost nejsou nikdy zaručeny. Musí být bráněny, když je to nutné,“ uvedl.
Harry se obrátil na ty, kteří jsou na frontě i doma, a vyzval je, aby zůstali silní, odvážní a plní naděje. Připomněl také, že svět stojí za Ukrajinou.
Zdroj: RBC-Ukraine (Ukrajina)