    25. února 2026  18:54
    U příležitosti čtvrtého výročí války na Ukrajině princ Harry vyjádřil obdiv k nezlomnému duchu Ukrajinců a zdůraznil svou podporu zemi.  

    Princ Harry na návštěvě Estonska | foto: Eesti Kaitseväe

    Ve svém poselství připomněl své návštěvy Lvova a Kyjeva a poukázal na výzvy, kterým Ukrajina nadále čelí.

    Poznamenal, že Ukrajinci se stali mimořádným příkladem pro svět. „Ukázali jste, jak vypadá skutečná odolnost. Připomněli jste nám všem, že svoboda a nezávislost nejsou nikdy zaručeny. Musí být bráněny, když je to nutné,“ uvedl.

    Harry se obrátil na ty, kteří jsou na frontě i doma, a vyzval je, aby zůstali silní, odvážní a plní naděje. Připomněl také, že svět stojí za Ukrajinou.

    Zdroj: RBC-Ukraine (Ukrajina)

    aam; natoaktual.cz

