Prezident Milanović povolil chorvatským vojákům účast na všech zahraničních misích kromě NSATU s odůvodněním, že by Chorvatsko riskovalo přímé zapojení do konfliktu s Ruskem. Premiér Plenković se ale snaží prezidentovo rozhodnutí změnit přehlasováním jeho veta v parlamentu. Plenkovićova strana Chorvatská demokratická unie (HDZ) doufá, že by podpora Rugea mohla přesvědčit opozici tak, aby hlasovala pro účast Chorvatska v NSATU. Ruge se zúčastní společného zasedání Výboru pro zahraniční věci a Delegace při parlamentním shromáždění NATO v chorvatském parlamentu.

Plenković obviňuje Milanoviće z proruských sympatií a kritizuje opozici za to, že odmítá podpořit NSATU jen proto, že návrh pochází od vlády. Mezitím, co opoziční Sociálně demokratická strana (SDP) bude bojkotovat zasedání, zástupci parlamentních klubů Můžeme!, Most a nezávislá poslankyně a kandidátka na prezidentku Marija Selak Raspudić uvedli, že se jednání zúčastní. Nikdo z nich však neuvedl, že by jejich názor mohlo Rugeho vystoupení ovlivnit.

Zdroj: Balkan Insight (Srbsko)