Dragone během návštěvy jednal také s klíčovými představiteli irácké vlády. Ve všech jednáních ocenil a vyzdvihl velmi proaktivní, transparentní a přínosnou spolupráci mezi všemi zúčastněnými stranami, což dokládají dosažené výsledky v oblasti budování schopností. Rovněž vyjádřil uznání spojeneckému vojenskému personálu a poděkoval mu za jeho nasazení a práci s iráckými bezpečnostními institucemi.
NMI je nebojová poradní mise zřízená v roce 2018 na žádost irácké vlády. Jejím cílem je pomáhat Iráku budovat udržitelné, transparentní a efektivní bezpečnostní instituce a ozbrojené síly schopné stabilizovat zemi, bojovat proti terorismu a zabránit návratu Islámského státu.
Zdroj: NATO