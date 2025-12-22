natoaktual.cz

    22. prosince 2025  16:51
    Předseda Vojenského výboru Severoatlantické aliance (CMC) admirál Giuseppe Cavo Dragone navštívil NATO Mission Iraq (NMI) v Bagdádu. Dragone se setkal s velitelem mise, francouzským generálem Christophem Hintzym, od něhož obdržel přehled bezpečnostní situace a pokroku mise při posilování spolupráce s iráckými bezpečnostními institucemi.  

    Šéf Vojenského výboru NATO Giuseppe Cavo Dragone | foto: NATO Photos

    Dragone během návštěvy jednal také s klíčovými představiteli irácké vlády. Ve všech jednáních ocenil a vyzdvihl velmi proaktivní, transparentní a přínosnou spolupráci mezi všemi zúčastněnými stranami, což dokládají dosažené výsledky v oblasti budování schopností. Rovněž vyjádřil uznání spojeneckému vojenskému personálu a poděkoval mu za jeho nasazení a práci s iráckými bezpečnostními institucemi.

    NMI je nebojová poradní mise zřízená v roce 2018 na žádost irácké vlády. Jejím cílem je pomáhat Iráku budovat udržitelné, transparentní a efektivní bezpečnostní instituce a ozbrojené síly schopné stabilizovat zemi, bojovat proti terorismu a zabránit návratu Islámského státu.

    Zdroj: NATO

    natoaktual.cz

