Podle Melových slov Rusko již operuje s válečnou ekonomikou a Evropa dává do obrany stále málo financí.

Melo vystoupil na Vojenské akademii v Amadoře v Lisabonu. „Chceme-li stát na správné straně historie, po boku našich spojenců a při obraně společných hodnot, musíme přijmout odpovědnost, která je na nás kladena, a přispět k posílení kolektivní bezpečnosti a národního příspěvku k evropskému pilíři Severoatlantické aliance,“ uvedl Melo.

Ministr rovněž varoval, že ruské investice do obrany by do roku 2025 mohly překonat celkové výdaje na obranu všech 27 členských zemí Evropské unie. Dodal, že tato situace vyžaduje, aby i Portugalsko zvýšilo své investice do obrany.

Zdroj: Euractiv(Belgie)